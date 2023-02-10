living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"عمل جبار ولافت"... تهنئةٌ تركية لفريق الإنقاذ اللبناني!

10
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد سفير لبنان في تركيا غسان المعلم أن اعمال البحث لا تزال جارية عن المفقودَين اللبنانييَن الياس حداد ومحمد المحمد تحديدا في موقع الفندق في أنطاليا حيث كانا موجودين، وحيث خرج منه أيضا المواطن اللبناني باسل حبقوق بخير.

وفي حديثٍ الى "صوت كل لبنان"، قال: "تبلغنا عن حوالي ستين أو سبعين اسمًا مفقود الإتصال بهم حتى اللحظة"، وقسّم الجالية اللبنانية الموجودة في المنطقة التي ضربها الزلزال الى ثلاث فئات، الفئة الأولى عددها 130 شخصًا مسجّلين في السفارة التركية وهم معظمهم بخير، الفئة الثانية هم لبنانيين موجودين في تركيا وليسوا مسجّلين في السفارة ولا تواصل أو اتصال معهم والفئة الثالثة هم موجودين في زيارة عمل أو لمدة قصيرة في البلد.

وأشار الى أنّ السفارة تعمل ليلاً نهارًا لمعرفة مصير آخر لبناني موجود في تركيا، متحدثًا عن تعاون وثيق بين هيئات الإنقاذ التركية التي تعمل على الأرض والسفارة اللبنانية في تركيا.

وأشاد المعلم بـ "فريق الانقاذ اللبناني المؤلف من ضباط وعناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني، الصليب الأحمر اللبناني، فوج اطفاء بيروت، الدفاع المدني، وهيئة الكوارث، الذي قام بعمل جبار، والذي يعمل في المنطقة الأكثر تضررًا في الزلزال وتسمى منطقة البستان في كهرمان- مرعش".

ولفت الى أنّ هذا الفريق قام باكتشاف أساليب جديدة لانقاذ أشخاص من تحت الأنقاض واستطاع انقاذ الكثير من الأحياء، كما حصل على تهنئة من قبل السلطات التركية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout