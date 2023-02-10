"عمل جبار ولافت"... تهنئةٌ تركية لفريق الإنقاذ اللبناني!

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أكد سفير لبنان في تركيا غسان المعلم أن اعمال البحث لا تزال جارية عن المفقودَين اللبنانييَن الياس حداد ومحمد المحمد تحديدا في موقع الفندق في أنطاليا حيث كانا موجودين، وحيث خرج منه أيضا المواطن اللبناني باسل حبقوق بخير.



وفي حديثٍ الى "صوت كل لبنان"، قال: "تبلغنا عن حوالي ستين أو سبعين اسمًا مفقود الإتصال بهم حتى اللحظة"، وقسّم الجالية اللبنانية الموجودة في المنطقة التي ضربها الزلزال الى ثلاث فئات، الفئة الأولى عددها 130 شخصًا مسجّلين في السفارة التركية وهم معظمهم بخير، الفئة الثانية هم لبنانيين موجودين في تركيا وليسوا مسجّلين في السفارة ولا تواصل أو اتصال معهم والفئة الثالثة هم موجودين في زيارة عمل أو لمدة قصيرة في البلد.



وأشار الى أنّ السفارة تعمل ليلاً نهارًا لمعرفة مصير آخر لبناني موجود في تركيا، متحدثًا عن تعاون وثيق بين هيئات الإنقاذ التركية التي تعمل على الأرض والسفارة اللبنانية في تركيا.

وأشاد المعلم بـ "فريق الانقاذ اللبناني المؤلف من ضباط وعناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني، الصليب الأحمر اللبناني، فوج اطفاء بيروت، الدفاع المدني، وهيئة الكوارث، الذي قام بعمل جبار، والذي يعمل في المنطقة الأكثر تضررًا في الزلزال وتسمى منطقة البستان في كهرمان- مرعش".



ولفت الى أنّ هذا الفريق قام باكتشاف أساليب جديدة لانقاذ أشخاص من تحت الأنقاض واستطاع انقاذ الكثير من الأحياء، كما حصل على تهنئة من قبل السلطات التركية.