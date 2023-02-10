خاصّ- التسعير بالدولار الأسبوع المقبل: ٢٠٪؜ خفض في الفاتورة الإستهلاكية

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خاص tayyar.org

من المتوقّع أن تطلق وزارة الاقتصاد والتجارة، الأسبوع المقبل، المؤشر الغذائي أو آلية تسعير المواد الغذائية الرئيسية بالدولار، بعدما جرى إبطال مفاعيل الحملة المضادة التي حاولت تخريب بدء تنفيذ الآلية بالتواطؤ بين موظفين رسميين وتجار وأصحاب محال كبرى للبيع بالتجزئة أو السوبرماركت يحققون أموالا طائلة من فوضى التسعير بالليرة على حساب اللبنانيين، وتحوّلوا الى صرّافين وتجّار شيكات.

وعُلم أن التواصل لم ينقطع بين الوزارة ولجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط من أجل إنجاز التحضيرات اللازمة لقرار اصدار آلية التسعير بالدولار وتذليل أي عقبات أو عثرات قد تواجه تطبيقه لوجستيا وتقنيا وحتى سياسيا، بعدما تبيّن أن الجهات المتضررة حاولت توظيف السياسة من أجل إجهاض القرار، وزجّت بالاتحاد العمالي العام بغرض التشويش واجهاض القرار.

كما عُلم أن التواصل والتنسيق بين الوزارة واللجنة النيابية مستمرّان منذ المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الوزير أمين سلام ورئيس اللجنة النائب فريد البستاني في ٣٠ كانون الثاني والذي خُصّص للتمهيد للقرار.

وأظهرت الدراسات الاقتصادية والمالية أن من شأن التسعير بالدولار أن يحدّ الفوضى الحاصلة في التسعير لا سيما داخل السوبرماركت والمحال الكبرى التي عادة ما تستغل الأزمة الاقتصادية من أجل تحقيق أرباح طائلة، وأن يعيد الانتظام الى هذا القطاع بما يريح اللبناني ويؤدي الى خفض في فاتورته الاستهلاكية لا يقلّ عن الـ٢٠٪؜.