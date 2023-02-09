living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حزب الله: لأوسع مشاركة في الحملة الإنسانية لمساعدة الشعب السوري

9
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر "حزب الله" البيان التالي:
"أمام المأساة الكبيرة التي حصلت في سوريا بسبب الزلزال المدمر، الذي قضى فيه آلاف الضحايا من الرجال والنساء والأطفال، وهدمت فيه الأحياء ودمرت فيه المباني وأصيب به عشرات آلاف الجرحى، فضلا عن عشرات آلاف المشردين والمنكوبين، الذين باتوا بلا مأوى في ظل الظروف المناخية القاسية، فإن مسؤوليتنا الشرعية والإنسانية تقتضي أن نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها، الذين ما بخلوا يوما بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه، وقد عملنا خلال الأيام الماضية على جمع المساعدات الغذائية والدوائية والإسعافية وغيرها من الإحتياجات الضرورية من خلال الجمعيات والمؤسسات المعتمدة، ولكن نظرا الى حجم الكارثة الكبير، وعلى الرغم من الظروف الخاصة التي يعشيها الشعب اللبناني، فإننا ندعو الى أوسع مشاركة في هذه الحملة الإنسانية، وندعو الراغبين في تقديم الإعانات الى التوجه الى مراكز الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية في كل المناطق، اضافة الى ايداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن، ليتم وضعها لاحقا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout