غسان عطالله: بسحر ساحر تم وقف التنفيذ بملف طريق وادي الست دون سواه ودون اي مبرر

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غرّد النائب غسان عطالله عبر حسابه على "تويتر":

«منذ عام ٢٠١٩ ونحن نتابع موضوع طرقات الشوف التي تعاني من انهيارات متكررة. وفي حكومة الحريري عام ٢٠١٩، تمت الموافقة على صرف الاعتمادات لاربعة مشاريع في الشوف وعاليه لمعالجة هذا الموضوع وانجزت الدراسات اللازمة للتنفيذ.

بسحر ساحر تم وقف التنفيذ بملف طريق وادي الست دون سواه ودون اي مبرر. اليوم وادي الست بلدة معزولة يستحيل الوصول اليها،؛ واكثر من خمسين منزلاً في كفرنبرخ والقرى المجاورة معرضة للسقوط بسبب الاستنسابية في تنفيذ المشاريع.

من المسؤول عن هذه الكارثة؟ ومن المستفيد من هذا التخريب؟»