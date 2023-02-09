توضيح من نقابة الصيادلة في لبنان

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ردا على ما تم نشره على موقعكم من اخبار مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة عن شكوك في عملية التصريف التي تقوم بها لجنة تصريف مختصة بذلك في نقابة صيادلة لبنان، وبياناً للحقيقة ان مجلس نقابة صيادلة لبنان يبدي مجتمعا ما يلي:

اولاً: تتم عمليّات شراء الدولار الاميركي بموجب ترخيص خاص من الجمعية العمومية للصيادلة ، بغية تامين المصاريف التشغيلية للنقابة وبغية المخافظ على قيمة الارادات التي يتم تحصيلها من الصيادلة المكلفين اصحاب العلاقة .

ثانياً : ان لجنة التصريف في النقابة تتألف من ثلاث اعضاء من لجنة التقاعد، واربع أعضاء مجلس النقابة اضافة الى كل مدير النقابة وكل من مدير المحاسبة.

تعمل هذه اللجنة بارقى معايير الشفافية وتقوم باستدراج العروض من عدد من الصرافين المرخصين الفئة أ، ومن ثم تقوم باختيار العرض الافضل ، بعد موافقة جميع اعضائها، ويجري قيد كافة العمليات في سجلات النقابة بعد الاستحصال على ايصالات رسمية من الصرافين في كافة العمليات الجارية.

ثالثاً: نتمنّى على موقعكم توخي الدقة قبل نشر المعلومات حفاظا على مصداقية موقعكم.