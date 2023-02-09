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بالصور-ورشة عمل لقطاع الانتشار في مركزية التيار تحضيرا للمؤتمر العام الذي سيعقد ب ١٤ آذار

9
FEBRUARY
2023
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أقامَ قطاع الإنتشار في التّيار الوطني الحر ورشة عمل في مركزيّة التّيار الوطني الحر برئاسة منسق عام قطاع الإنتشار النّقيب إيلي حنا.
قد حضر الإجتماع كلّ من رئيس التّيار الوطني الحر النّائب المهندس جبران باسيل، نائبة الرّئيس للشّؤون الإداريّة د. مارتين نجم كتيلي، النّائب أسعد درغام، عضو المجلس السّياسي المحامي وديع عقل، المنسّق العام لكولكو كندا، المنسّق العام لأستراليا، مسؤولي التّواصل في أفريقيا وأوروبا، هيئة قطاع الإنتشار، منسّقي الأقضية عبر تطبيق زوم، فريق عمل الورشة، منسّقي الأقضية واللّجان والمستشارين حضوريّاً.
وقد تمّ التّداول في خطّة عمل وخارطة طريق قطاع الإنتشار للمرحلة القادمة، وستُرفع التّوصيات للمؤتمر العام للحزب الذّي سينعقد في ١٤ آذار المقبل.
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