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من المسؤول؟

9
FEBRUARY
2023
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مقدمة نشرة الـOTV:

احتفل لبنان اليوم بعيد مار مارون، لكن بلا رئيس ماروني لكل لبنان، بفعل تعطيل الاستحقاق الرئاسي اللبناني، لا الماروني فقط، كما شدد النائب جبران باسيل اليوم من البلمند.
فمن المسؤول؟
المسؤول اولاً، هو كل فريق أو شخصية سياسية مسيحية ترفض التواصل، ولو في الحد الأدنى، لمحاولة التفاهم على مرشح أو مرشحين يلقون قبولاً من جميع اللبنانيين.
والمسؤول ثانياً، هو كل طرف لا يزال متمسكاً حتى اللحظة بمرشح يتحدى من خلاله سائر مكونات الوطن، إما عن جهل، أو عن ترقب لإشارة خارجية معينة لم تأت بعد، فالرئيس لا ينتخب بالتحدي، والوطن لا يحكم الا بالوفاق.
والمسؤول ثالثا، هو الشريك في الوطن، الذي يُخطئ التقدير هذه الايام على المستوى الميثاقي، فيعتقد ربما بإمكان فرض رئيس على اللبنانيين، لا يحظى بتأييد وازن من كتل مسيحية أساسية، أسوة بما جرى ويجري بالنسبة الى رئاسة المجلس والحكومة.
احتفل لبنان اليوم بعيد مار مارون، لكن في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة، ستضيف الى مآسيها الخطوة التي لوحت بها المصارف بالإقفال الكامل الأسبوع المقبل، على وقع تقصير رسمي فاضح في اقرار القوانين اللازمة وتطبيقها، وفي اتخاذ الاجراءات الآيلة الى التوصل الى خطة نهوض واتفاق مع صندوق النقد.
احتفل لبنان اليوم بعيد مار مارون، والارض الى نشأ عليه القديس بناتها وابناؤها تحت الركام، فيما المجتمع الدولي يميز في إنسانيته المزعومة بين انسان وانسان وشعب وشعب.

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