النجدة الشعبية- حلبا وصلت الى جبلة واللاذقية ووزعت مساعدات على المتضررين

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وصلت بعثة الدفاع المدني النجداوي التابع ل"جمعية النجدة الشعبية اللبنانية" - فرع انصار، الى منطقة جبلة المنكوبة، حيث بدأت مباشرة باستطلاع الأرض ومعاينة الأمكنة المتضررة، وتعرف فريق البعثة على مراكز الإيواء التي تضم المواطنين الناجين الذين تدمرت منازلهم جراء الزلزال، وفورا باشرت البعثة بتوزيع بعض المواد الغذائية والطبية للاسعافات الاولية، كما وزعت الالبسة الشتوية والاحذية لكل الاعمار والالعاب للاطفال.

وبحسب بيان، لاقت البعثة ترحيبا شعبيا ورسميا من قبل اهل المنطقة حيث قدم لهم السكان كل التسهيلات اللازمة للقيام بدورهم على أكمل وجه وتلقوا العديد من رسائل الشكر والترحيب. وتوجهت البعثة في اليوم التالي الى منطقة اللاذقية وزاروا نقطتي تجمع في المدينة الرياضية وجامعة الشام الدولية وتبعا لتوصيات السلطات المحلية وضعوا خط سير جديد للتوجه الى اعمال انقاذية في منطقة حلب.