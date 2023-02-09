فريق "كاريتاس لبنان" اتجه إلى سوريا بمهمة إنسانية بالتنسيق مع كاريتاس الدولية

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إنطلق اليوم، فريق من وحدة الإستجابة لحالات الطوارئ التابعة لشبيبة "كاريتاس لبنان"، مؤلف من 15 متطوعا إلى سوريا للمساعدة في عمليات الإغاثة والمهمات الإنسانية، بالتعاون مع كاريتاس سوريا والتنسيق مع كاريتاس الدولية.



وشدد المنسق العام لشبيبة كاريتاس لبنان رئيس البعثة بيتر محفوظ، على أن "كاريتاس كانت وستبقى بجانب كل محتاج لبلسمة الجراح وتخفيف الألم قدر المستطاع. فواجبنا، الوقوف إلى جانب كل إنسان في وقت الضيق والحاجة، لأن شبيبة كاريتاس لبنان ستبقى دوما، شبيبة في خدمة الإنسانية، في كل زمان ومكان، متخطين كل الصعوبات والعوائق، بالرغم من الإمكانات المحدودة".