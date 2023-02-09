بلدة معاد دون كهرباء ولا مياه... والأهالي يناشدون

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ناشد عدد من أهالي بلدة معاد الجبيلية المعنيين للتحرك سريعًا بعد السرقات المتتالية للأسلاك الكهربائية، والتي طالت هذه المرّة الخط الممتد من مفرق دير مار عبدا حتى منتزه معاد حيث أسفرت عن إنقطاع تام للتيار الكهربائي عن البلدة منذ يومين.



وأعرب الأهالي عن إمتعاضهم لعدم تحرك المعنيين فورًا وإعادة التيار الى البلدة خاصة في ظل البرد القارس والعاصفة الثلجية التي ضربت لبنان والإرتفاع المستمر في أسعار المحروقات.



وأضافت المصادر أنه, تم سرقة بطارية وكابلات مولد البئر الإرتوازي الذي يغذي البلدة بمياه الشفة مما جعل البلدة دون كهرباء و مياه على حد سواء دون أن يتحرك أحد.