بالصور الوزير باسيل: الإستحقاق الرئاسيّ ليس مارونياً بل وطنياً

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قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من المقر البطريركي في البلمند بعد لقائه بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر، “من المؤكد ان الذي يتضرر اكثر هو الذي لم تصله المساعدات، نوجه نداء الى كل من يستطيع المساعدة ونطالب الدول برفع الحصار انسانياً حتى تقدر الناس من الخروج من الازمة”.

وعن الاجتماع الذي عقد في بكركي لرؤساء الطوائف المسيحيين، أكد باسيل أن “الإستحقاق الرئاسيّ ليس استحقاقاً مارونياً بل هو استحقاقاً مسيحياً ووطني، نحن ملزمون بالاتفاق وليس لدينا “ترف الوقت” وليس لدينا ترف عدم الإتفاق”، نحن ملزمون بالاتفاق لان دستورنا يجبرنا ان نتفق لانتخاب رئيس وفي عيد مار مارون اتمنى توسيع هامشنا”.

ولفت الى أن “زيارة الوفد الرسميّ اللبناني إلى سوريا هو أقل شيء يُمكن فعله، ونأمل أن تشكل المأساة التي شهدتها سوريا وتركيا مفتاحاً لأملٍ جديد ينكسر معه الحصار القائم على السوريين”.