بعد العاصفة هذا حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائما مع تشكل الضباب على الجبال، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار بينما تبقى متدنية خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجا على الحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء الكتل القطبية الباردة حتى نهاية الأسبوع. تحذير: من انقطاع الطرق الجبلية والداخلية بسبب تراكم الثلوج ومن تشكل الجليد وخطر الانزلاقات. معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 1,4 0 الى ,1.2 0 مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: غائم جزئيا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال الفترة المسائية والثلوج الخفيفة على ارتفاع 800 متر وما فوق خاصة في المناطق الداخلية ، يتكون الضباب على المرتفعات ويتشكل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 900 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الجمعة:غائم مع تشكل الضباب على الجبال، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار بينما تبقى متدنية خلال الليل، يتوقع تساقط امطار خفيفة محلية و ثلوج خفيفة على ارتفاع 900 متر وما فوق خلال الفترة الصباحية والمسائية في المناطق الجنوبية والداخلية، نحذر من خطر الجليد على الطرقات التي تعلو عن 900 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر وما دون في المناطق الداخلية. الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل 6 الى 14 درجة، فوق الجبال من 2 الى 5 درجا، في الداخل من 2 الى 6 درجات.

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- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا شرقية ليلا، سرعنها بين 10 و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على الجبال بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 45 و 70 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 17°م.

- الضغط الجوي: 770 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,27 ساعة غروب الشمس: 17,18 .