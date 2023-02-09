living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد العاصفة هذا حال الطقس

9
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائما مع تشكل الضباب على الجبال، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار بينما تبقى متدنية خلال الليل. 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: يستقر الطقس تدريجا على الحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء الكتل القطبية الباردة حتى نهاية الأسبوع. تحذير: من انقطاع الطرق الجبلية والداخلية بسبب تراكم الثلوج ومن تشكل الجليد وخطر الانزلاقات. معدل درجات الحرارة لشهر شباط  من 1,4 0 الى  ,1.2 0 مئوية.
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: غائم جزئيا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال الفترة المسائية والثلوج الخفيفة على ارتفاع 800 متر وما فوق خاصة في المناطق الداخلية ، يتكون الضباب على المرتفعات ويتشكل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 900 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. الجمعة:غائم مع تشكل الضباب على الجبال، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار بينما تبقى متدنية خلال الليل، يتوقع تساقط امطار خفيفة محلية و ثلوج خفيفة على ارتفاع 900 متر وما فوق خلال الفترة الصباحية والمسائية في المناطق الجنوبية والداخلية، نحذر من خطر الجليد على الطرقات التي تعلو عن 900 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى. السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر وما دون في المناطق الداخلية. الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل 6 الى 14 درجة، فوق الجبال من 2 الى 5 درجا، في الداخل من 2 الى 6 درجات.
 
ad
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا شرقية ليلا، سرعنها بين 10 و 35 كم/س. 
 
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على الجبال بسبب الضباب. 
 
- الرطوبة النسبية على الساحل:بين  45 و 70 %. 
 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج  . حرارة سطح الماء: 17°م. 
 
- الضغط الجوي:  770 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 06,27    ساعة غروب الشمس: 17,18  .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout