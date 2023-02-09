بالصور- آليات ثقيلة من لبنان إلى سوريا للمشاركة في أعمال الإغاثة

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وصلت اليوم الخميس, آليات ثقيلة من لبنان إلى سوريا للمشاركة في أعمال الإغاثة ورفع الأنقاض بعد الزلزال الذي ضرب كلّ من تركيا وسوريا, فجر يوم الإثنين.



وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية قد أعلن في وقتٍ سابق, عن "استعداد عدد من الشركات اللبنانية لإرسال آلياتها للمساعدة في رفع الدمار الذي أحدثه الزلزال".



كما أعلنت جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" في بيان، أن "وفدًا من الدفاع المدني التابع لها توجه بعناصره وآلياته ووحداته في قسم الإطفاء والإنقاذ وفرق الإسعاف الأولي، إلى مدينة اللاذقية للمشاركة في أعمال الإغاثة والإنقاذ".