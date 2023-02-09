أجواء قطبية وموجة صقيع وثلوج على 350 مترا..

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ إلى انه بعد تأخر وصول الثلوج بعد ظهر الثلاثاء بسبب ارتفاع الضغط الجوي فوق لبنان إلى 1024.

hpa ما أدى إلى تراجع سرعة الرياح إلى 5 كلم في الساعة بين لبنان وقبرص والتي تدفع السحب الثلجية من جنوب تركيا نحو لبنان، بدأ تساقط الثلوج الغزير خلال ساعات المساء ترافق مع تعمق الجبهة القطبية بين لبنان وسوريا وشمال الأردن وفلسطين فاستمر تساقط الثلوج حتى صباح اليوم بحيث لامست الـ 350 مترا في عكار وغطت البقاع الشمالي الشرقي والبقاع الأوسط والمناطق الجنوبية (800 م وما فوق) والجبال الغربية (650 م وما فوق) ومن المنتظر ان يستمر تساقط الثلوج بين متوسطة وغزيرة خلال ساعات النهار وتزداد الحرارة انخفاضا لتلامس في ساعات الليل الـ 4 درجات ساحلا و3 درجات في طرابلس -4 إلى -7 في البقاع -3 إلى -6 في الجبال الغربية (ارتفاع 1200 م) بسبب الرياح الشمالية الشديدة البرودة.

هذا وسوف يبقى لبنان تحت الأجواء القطبية لغاية يوم الإثنين المقبل يترافق الوضع مع "نفنفات" ثلجية خلال الأيام المقبلة بسبب وصول كتل رطبة متفرقة من البحر المتوسط نحو لبنان.

وكان الأب خنيصر قد أشار سابقا إلى ان شهر شباط سيجمع قوة "الكانونين" بأمطاره الطوفانية وثلوجه التي تتخطي الـ 3 أمتار على ارتفاع 2000 م والنسافات الثلجية التي تتخطى الـ 7 أمتار فوق الـ 2200 م.