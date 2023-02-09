living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أجواء قطبية وموجة صقيع وثلوج على 350 مترا..

9
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ إلى انه بعد تأخر وصول الثلوج بعد ظهر الثلاثاء بسبب ارتفاع الضغط الجوي فوق لبنان إلى 1024.

hpa ما أدى إلى تراجع سرعة الرياح إلى 5 كلم في الساعة بين لبنان وقبرص والتي تدفع السحب الثلجية من جنوب تركيا نحو لبنان، بدأ تساقط الثلوج الغزير خلال ساعات المساء ترافق مع تعمق الجبهة القطبية بين لبنان وسوريا وشمال الأردن وفلسطين فاستمر تساقط الثلوج حتى صباح اليوم بحيث لامست الـ 350 مترا في عكار وغطت البقاع الشمالي الشرقي والبقاع الأوسط والمناطق الجنوبية (800 م وما فوق) والجبال الغربية (650 م وما فوق) ومن المنتظر ان يستمر تساقط الثلوج بين متوسطة وغزيرة خلال ساعات النهار وتزداد الحرارة انخفاضا لتلامس في ساعات الليل الـ 4 درجات ساحلا و3 درجات في طرابلس -4 إلى -7 في البقاع -3 إلى -6 في الجبال الغربية (ارتفاع 1200 م) بسبب الرياح الشمالية الشديدة البرودة.

هذا وسوف يبقى لبنان تحت الأجواء القطبية لغاية يوم الإثنين المقبل يترافق الوضع مع "نفنفات" ثلجية خلال الأيام المقبلة بسبب وصول كتل رطبة متفرقة من البحر المتوسط نحو لبنان.

وكان الأب خنيصر قد أشار سابقا إلى ان شهر شباط سيجمع قوة "الكانونين" بأمطاره الطوفانية وثلوجه التي تتخطي الـ 3 أمتار على ارتفاع 2000 م والنسافات الثلجية التي تتخطى الـ 7 أمتار فوق الـ 2200 م.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout