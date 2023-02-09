ميقاتي سيدعو الى جلسة حكومية كلما دعت الحاجة!

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لفتت أوساط محسوبة على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لـ”البناء” الى أن “جميع الأطراف اقتنعت بتجنيب أمور الناس الحيوية عن التجاذبات السياسية، لكن التيار مصرّ بمسار معارضة عقد الجلسات تحت عناوين دستورية عدة”، وتساءلت “هل يمكن تجاهل ملفات خطيرة من دون اتخاذ قرار بشأنها كرفع الدعم عن أدوية السرطان وانهيار القطاع التربوي والأمن الغذائي فضلاً عن الحدث الكبير المتمثل بالزلزال الذي ضرب تركيا وألقى بتداعياته الكبيرة والهائلة على سورية ولبنان؟ علماً أن خطر وقوع زلازل وهزات أرضية لم يغادر لبنان والمنطقة وبالتالي على مجلس الوزراء والوزارات والإدارات والقطاعات كافة البقاء على أتم الجهوزية لمواجهة أي حدث”.

وأكدت الأوساط أن “ميقاتي سيدعو الى جلسة للحكومة كلما دعت الحاجة وسيضع جدول أعمالها بالتشاور مع الوزراء كافة، وبالتالي ميقاتي لم يخرج عن الاتفاق الذي تم بعقد جلسات للحكومة وفق الضرورة”.

إلا أن الأوساط حملت بشدة على حزب القوات اللبنانية بسبب موقفة المتناقض والموجه بحسب مصلحته من انعقاد الحكومة، ووفق الأوساط فإذا كان التيار واضحاً منذ البداية برفض عقد الجلسات، فإن القوات تساوم على اجتماعات الحكومة، ففي حين أعلن رئيس القوات سمير جعجع منذ أسبوع أن اجتماع الحكومة دستوري وقانوني وأن ميقاتي لا يستهدف حقوق المسيحيين، لكنه عاد وأعلن منذ أيام بأن انعقاد الحكومة غير قانوني، ما يفضح موقف القوات بأنها تمارس الابتزاز مع ميقاتي.