باخرة الأسمدة لا تصلح للمتفجرات..

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أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارة الزراعة عبر مختبر الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار، خلو حمولة الباخرة “Sky Light” من المواد الخطرة أو تلك التي تُستخدم في صناعة المتفجرات، ليتبين بحسب “الأخبار”، أن حمولة الـ 1600 طن من “سلفات الأمونيوم” عبارة عن أسمدة زراعية مطابقة للمواصفات التي تولت الشركة المستوردة “N.R & S Trading Co” التصريح عنها من خلال كتاب رسمي أرسل إلى الوزارة بتاريخ 30/01/2023.

الفحص الفني يقفل باب التكهنات والادعاءات حول حمولة الباخرة والتي وصلت إلى حد التهويل ونسج روايات عن محاولة لإدخال شحنة من “نترات أمونيوم” إلى المرفأ. فيما يبقى البعد القانوني الذي أدى إلى فتح نقاش قضائي في ضوء قرار المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري توقيف رئيس مرفأ بيروت أيمن كركر بعد التحقيق معه في قسم المباحث المركزية أمس.

توقيف كركر جاء على خلفية ما قيل إنها مخالفة لإشارة النيابة العامة التمييزية بعدم دخول الباخرة إلى داخل حرم مرفأ بيروت. مصدر قضائي قال لـ”الأخبار” إن كركر متهم بتحوير إشارة النيابة العامة و”الاجتهاد” فيها عبر إبلاغ غرفة العمليات البحرية أنه نال إشارة من جانبها بأن “يعود لها (للإدارة) اتخاذ القرار المناسب بدخول السفينة إلى مرفأ بيروت”، ما فسر كإشارة قضائية تسمح بدخول الباخرة وهو ما حصل بالفعل، مع العلم أن ما بلغه من النيابة العامة بداية كان قراراً واضحاً برفض السماح بدخول الباخرة.

وشدد المصدر على أن رئيس المرفأ لم يبلغ القضاء عن طبيعة حمولة الباخرة إنما قال إنها باخرة “تحمل بضائع” بخلاف ما ذُكر عبر وسائل الإعلام. في المقابل، أبدت مصادر متابعة قلقها من الإجراءات القضائية الجارية، باعتبار أن ما قام به رئيس المرفأ “سوء تقدير” نتيجة غموض الإشارة من مصدرها ولا ينم عن سوء نية.