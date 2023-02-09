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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» لم تسجل أي حركة على الجبهة الرئاسية، وقالت المصادر أن اللقاءات الخارجية التي تعقد لم تدخل في التفاصيل الرئاسية، ومن هنا فإن التركيز ينصب على المعطيات الداخلية.



وفهم من المصادر أن اللقاء الديمقراطي وعلى الرغم من تأكيده على أفضل العلاقة مع النائب ميشال معوض إلا أنه مهَّد لإنسحاب تكتيكي من دعم رئيس حركة الإستقلال في السياق الرئاسي.



وقالت أن هناك لقاءات أخرى يستكملها الحزب الإشتراكي وإن مواقف باقي الكتل النيابية قد تخضع لتبديل معين لناحية طرح أسماء مرشحة أو حسم قرارها في عناية التأييد وأخرى قد تواصل عملية الأنتظار .



ورأت المصادر ان الحركة في الإجمال لا تزال ِخجولة وليس في المدى المنظور إلا بعض المبادرات التي لم تشق طريقها بعد وابرزها مبادرة بكركي.