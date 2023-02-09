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عناوين الصحف ليوم الخميس 9 شباط 2023

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الأخبار: سوريا... جريمة ما بعد الكارثة

الأسد: الجميع يتعرض لضغوط أميركية لمنع المساعدات
جلسة تشريعية لاقرار الكابيتال كونترول والتمديد لعباس ابراهيم

 

 


نداء الوطن: تشريع الضرورة: "الثنائي" يفصّل جلسة عامة "على مقاس" ابراهيم!
"تطبيع وتطبيل" فوق أنقاض السوريين وباسيل يسابق فرنجية إلى "حضن الأسد"

 

 

 


الديار: الأسد استقبل الوفد اللبناني... وميقاتي تجاوب مع موقف «الثنائي» بكسر قانون قيصر
«الإشتراكي» يتبنّى العماد جوزاف عون في جولاته... وخلاف سعودي ــ أميركي مع بقيّة الأطراف حول حزب الله
المعالجات الحكوميّة للأزمات الإجتماعية على «الورق»... وتشكيك بإجراء الإنتخابات البلديّة

 

 

 


اللواء: لقاء دمشق أكثر من إغاثة وأقل من تطبيع: نحو إعادة النازحين
غداً 4 ساعات كهرباء وفواتير جديدة.. ونجاحات باهرة لفرق الإغاثة اللبنانية

 

 

 


البناء: الكارثة تطلق موجة إنسانيّة تجتاح قانون قيصر وتحاصر إدارة بايدن بتهم جرائم بحق الإنسانيّة / رؤساء الكنائس والمراجع الدينية والقيادات الشعبية والجمعيات الحقوقية يندّدون بحصار سورية / الأسد يستقبل الوفد الحكومي اللبناني… أملاً بأن تكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية

 

 

 


الجمهورية: الإشتراطات تنسف اللقاءات والتفاهمات

 

 

 

 


النهار: هل تولد الزلازل ارتدادات "ضميرية وجدانية" لدى القوى السياسية والزعامات اللبنانية؟

 

 

 

 

?l'orient le jour: Abbas Ibrahim sera-t-il reconduit à la tête de la Sûreté générale 

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