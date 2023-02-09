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أسرار الصحف ليوم الخميس 9 شباط 2023

9
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يقول مسؤول كنسي إن هناك مقترحاً لإعداد آلية تقوم على اختيار لائحة من أربعة إلى خمسة أسماء من المرشحين يعتمدها النواب المسيحيون بالتراضي ويلتزمون بالتصويت لها بالتوازي مع عدم تعطيل النصاب في جلسات الانتخاب على أن ينسحب في كل دورة من الدورات الانتخابية صاحب الأصوات الأقل.

 

خفايا
يتوقّع خبراء درسوا حالات الزلازل المشابهة لزلزال تركيا وسورية أن يصل مجموع الضحايا والمصابين الى مئة ألف وأن تستمرّ إزالة الأنقاض ثلاثة شهور وأن يحتاج تأمين الإيواء وانتظام الإغاثة إلى سنة وتوقعوا أن تبلغ الخسائر وأكلاف الإنقاذ والإعمار أكثر من 200 مليار دولار.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

توقّعت مصادر متابعة أنّ تنشأ أزمة كلفة اعتمادات مستندية بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات صيانة المعامل الحرارية من جهة، ومصرف لبنان من جهة أخرى ما قد يعرقل تنفيذ أعمال الصيانة.

 

تبيّن أنّ تواطؤاً حصل بين كبار الموظفين في وزارة الاقتصاد وبين نقابة أصحاب السوبرماركت للحؤول دون إعلان أسعار السلع بالدولار، حيث بقيت الأسعار غير محدّدة وغير معلنة لا بالليرة ولا بالدولار، ما مكّن أصحاب السوبرماركت من التحكّم بالأسعار وبسعر الصرف وبهامش الربح.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لم يتبلغ سفراء دول معنية باجتماع باريس الخماسي أية معلومات يمكن وضعها بتصرف المسؤولين اللبنانيين، أو طلب مواعيد للاجتماع بهم.


غمز
تلاشت الاهتمامات بالهموم المعيشية والحياتية، مع موجة «الخبريات»، صحيحة كانت أم كاذبة، والمتعلقة بالهزات الأرضية، الأصلية والارتدادية.

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