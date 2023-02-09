living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأحبار: سوريا... جريمة ما بعد الكارثة

9
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: في اليوم الثالث بعد الزلزال الفاجعة، واصلت سوريا المضيّ في درب «جلجلة» الإنقاذ، وسط تحرّك عربي لا يزال خجولاً تجاهها، وبلادة غربية تَجري مواراتها بـ«أسطوانة» التضامن مع الشعب السوري.

 

وإذ سُجّلت بالفعل، خلال الساعات الماضية، خروقات سعودية - مصرية بالخصوص، أنبأت بإمكانية انكسار الطوق المفروض على دمشق، إلّا أن هذه التحركات لا تزال في دائرة المحدود جدّاً، في محاولة على ما يبدو لاختبار ردّة الفعل الأميركية إزاء أيّ انفتاح على الحكومة السورية،

 

فيما بدت قطر قائدةَ حملة إدامة «الأحقاد» حيّة ولو في لحظات المصيبة الجماعية، والسعي للحيلولة دون انفتاح أيّ باب على الدولة السورية. وفي انتظار ما ستكشفه الساعات المقبلة بخصوص نتائج الاتصالات الدبلوماسية التي بدأت في هذا الإطار، وما سيستقرّ عليه الموقف الأميركي من «الاستثناءات» التي يمكن منْحها من العقوبات في الظروف الإنسانية الحالية، تستمرّ دمشق في مدّ يدها إلى الجميع، حتى أولئك الذين قاموا بدور بالغ السلبية خلال الحرب، معتبرةً أن المعادلة واضحة ولا تحتاج إلى «فلسفة» أو «سفسطة»: سوريا بكلّ ما ومَن فيها تمرّ بمحنة كبرى، تتطلّب استنفاراً عربياً وإقليمياً ودولياً من أجل إنقاذها منها. أمّا على المقلب التركي من الكارثة، حيث أعداد الضحايا لا تكاد تستقرّ حتى تُعاود الصعود، مُسجّلةً حتى مساء أمس ما يزيد على ثمانية آلاف قتيل، فقد بدأت رائحة السياسة تتسلّل سريعاً إلى المشهد المفجع، ملقيةً بظلال قاتمة على المسار الانتخابي الذي بات محفوفاً بالكثير من الشكوك والتساؤلات واللايقين.

 

وإذ يحاول الرئيس رجب طيّب إردوغان، وفق ما يُبيّن أداؤه وأداء حزبه، إظهار أقصى درجات الحرص والعناية حتى لا تنقلب تداعيات الزلزال الطبيعي، زلزالاً سياسياً يذيق «العدالة والتنمية» هزيمة كانت أشباحها قد ابتعدت عنه، فقد بدأت المعارضة،بدورها، الاستثمار في الواقعة، مطلقةً هجوماً شرساً ضدّ إردوغان، من بوّابة الاتهام بالتقصير في الاستعداد للكارثة، والاستهانة بتحذيرات الخبراء منها، وحتى باختلال الاستجابة لتداعياتها

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout