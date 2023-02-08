الصليب الأحمر اللبناني: ثمة أخبار ملفقة منسوبة إلينا هدفها إدخال الهلع إلى نفوس المواطنين

A + A -

نفى "الصليب الأحمر اللبناني" في بيان، ما يتم تداوله على منصات وتطبيقات التواصل الإجتماعي، من "أخبار ملفقة وكاذبة منسوبة إلى الصليب الأحمر اللبناني، هدفها إدخال الهلع إلى نفوس المواطنين، من خلال بث أخبار تحذيرية عن حدوث زلزال في الجنوب".

وجزم البيان: "إن الصليب الأحمر اللبناني إذ ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد أصدر أي تحذير من هذا النوع، ويتمنى على المواطنين الكرام عدم المساهمة في نشر مثل هذه الاخبار الكاذبة، ويحذر مطلقيها، ويؤكد أنه سيتابع الموضوع مع القوى الامنية من اجل الكشف عن مصدر هذه الاخبار واتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته في هذا الموضوع".