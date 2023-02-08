وزير الداخلية أوعز بإجراء مسح شامل للأبنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن والانجرافات الحاصلة على الطرقات

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أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بناءً لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٠ تاريخ ٦-٢-٢٠٢٣، الى المحافظين كافة، الطلب من البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين المباشرة فوراً بإجراء مسح شامل للأبنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن والانجرافات الحاصلة على الطرقات، على أن يتم الاستعانة بنقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، والعمل على تدعيم أو ترميم الأبنية المتصدعة من قبل أصحابها وإذا تعذر ذلك من قبل البلديات المعنية.

وبالتالي، رفع تقرير مفصل بباقي الأبنية المتضررة والانجرافات والتي يتعذر تنفيذ الإصلاحات فيها لأي سبب آخر مع بيان الاكلاف التقديرية لتدعيمها أو ترميمها على أن يودع مباشرة الهيئة العليا للإغاثة وذلك بالسرعة الممكنة.