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"الوفاء للمقاومة": سوريا وتركيا تستحقان الدعم

8
FEBRUARY
2023
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أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "سوريا الشقيقة وتركيا يستحقان من كل دول العالم العربي والإسلامي والدول المناهضة للعنصرية والاستعمار كل دعمٍ ومساندة".

وأشارت في بيان بعد اجتماعها الدوري، إلى أن "دعم الدول القادرة على مد يد العون والمساعدة ليس مجرد جميل أخلاقي بقدر ما هو واجب يكشف الالتزام بأدائه عن مستوى الجدارة والأهلية والمصداقية في ادعاءاتها الحرص على حياة ومصالح الشعوب وخدمة قضاياها المشروعة".

وأعربت عرب عن تضامنها الكامل مع الشعبين العزيزين في سوريا وتركيا، مستنكرة الكيل بمكيال المصالح السياسيّة الضيّقة في مقاربة كارثة إنسانيّة، تحاول بعض الدول ابتزاز ضحاياها ودولتهم وتصفية حسابات لها عبر تجاهل نكبتهم.

وأشادت بالدول التي سارعت إلى مشاركة السوريين والأتراك همّ الإغاثة والإنقاذ وقدّمت الوسائل والعتاد واللوازم التي تسهم في تخفيف الآلام وتضميد الجراحات.

وأضافت: "لإيران كامل الحقّ في بناء قوتها وتجربتها دون تدخل أجنبي في شؤونها وندين سياسة الحصار والعقوبات التي تمارسها ضدّها وضدّ شعبها الإدارة الأمريكية والمحور الدولي الساعي إلى فرض الهيمنة والتحكم بمصائر الدول والشعوب".

من جهة أخرى، أكدت  على أن "خيار المقاومة يحمي السيادة الوطنيّة كما يعزّز ويصوّب خطوات بناء الدولة لتقوم مؤسساتها على قواعد سياديّة صحيحة بغية تحقيق الأهداف الوطنيّة المنشودة"، لافتة إألى أن "انتخاب رئيس الجمهوريّة هو استحقاقٌ وطنيّ لبناني والكتلة تتابع جهودها من أجل التوصل إلى تفاهم وطني يُراهَنُ عليه ليُصار في ضوئه إلى إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقتٍ من أجل التوجه إلى مقاربة الحلول المطلوبة".

 

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