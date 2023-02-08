"تركيا ستنهض من جديد"... جنبلاط يعزّي أردوغان

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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معزيًا بضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.



وقال في البرقية: "ببالغ الأسى أتقدم منكم بخالص التعازي والمواساة لفقدان المئات من الأرواح الأبرياء نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا".



وأضاف، "ليست المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا مثل هذه المأساة وتواجهها بشجاعة وتضامن، وتتعامل بحزم مع التحديات الهائلة التي فرضتها أزمة اللاجئين غير المسبوقة".





وتابع، "في ظل الظروف الأليمة التي أعقبت الزلزال، أنا متأكد من أنها ستواصل جهودها الإنسانية لإغاثة الشعب السوري في شمال سوريا أيضًا".



وختم جنبلاط، "بينما أعبر عن تعاطفي مع أسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، أطمئن إلى أن تركيا ستنهض من جديد أقوى وموحدة".