الوفد الوزاري اللبناني برئاسة بوحبيب التقى الأسد في دمشق

التقى الرئيس السوري بشار الأسد الوفد الوزاري اللبناني برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدلله بو حبيب في دمشق.

وكان قد توجّه الوفد صباح اليوم الى دمشق، مكلّفاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي تضرّرت بسببه مناطق عدة في سوريا.