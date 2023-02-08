الوفد الوزاري اللبناني برئاسة بوحبيب التقى الأسد في دمشق

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التقى الرئيس السوري بشار الأسد الوفد الوزاري اللبناني برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدلله بو حبيب في دمشق.
وكان قد توجّه الوفد صباح اليوم الى دمشق، مكلّفاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي تضرّرت بسببه مناطق عدة في سوريا.
وترأّس الوفد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وضمّ وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار ووزير الزراعة عباس الحاج حسن وكبار المستشارين والمسؤولين في الوزارات الأربع.