باقري بعد لقائه بري: ايران ستبقى داعمة للبنان!

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب وزير الخارجية الإيرانية كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني الدكتور علي باقري كني والوفد المرافق، في حضور السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وقال باقري بعد اللقاء :" خلال الزيارة التي بدأتها الى لبنان الشقيق البارحة تمكنت من إجراء سلسلة من اللقاءات البناءة مع القيادات السياسية، واليوم تشرفت بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري حيث كانت فرصة مواتية لنتحدث في الكثير من الامور ذات الاهتمام المشترك سواء لناحية العلاقات الجيدة والبناءة بين البلدين الشقيقين او لجهة التطورات التي تجري على المستوى المحلي والإقليمي".



وأضاف باقري :"لقد أكدت خلال هذا اللقاء الكريم، للرئيس بري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى دائما وابدا الى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة داعمة للهدوء والامن والإستقرار والتطور والازدهار في هذا البلد الشقيق وداعمة للمقاومة اللبنانية الباسلة تجاه اعداء هذا الوطن.

وأكمل، "ونحن نعتبر أن اعداء هذه المنطقة الذين يتربصون بها الدوائر ما انفكوا يمارسون الحصار الجائر والظالم في حقها سواء تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية او تجاه لبنان الشقيق. هذا الحصار الذي يريد ان يفت من عضد المقاومة ويضعف من ارادة الشعب اللبناني والدولة واللبنانية، ولكن نحن على ثقة ان لبنان والمقاومة سيبقيان دائما في موقع القوة والإقتدار في مواجهة هذه المحاولات".



وتابع : "كانت وجهات النظر متفقة في خلال هذا اللقاء، ان مستقبل لبنان ينبغي ان يصنع من خلال ارادة الشعب اللبناني الشقيق الحرة.



وختم باقري : "أود أن اؤكد مرة أخرى، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى دائما داعمة لابناء الشعب اللبناني الشقيق في مختلف المجالات".