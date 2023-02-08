خاص- هذا هو المسؤول عن تكبيد المواطن ٢٠٪؜ اضافية على فاتورته الاستهلاكية!

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خاص tayyar.org

تحمّل أوساط نقابية رئيس مجلس إدارة أحد محال البيع بالتجزئة مسؤولية كبرى في مسألة تعليق وزارة الإقتصاد والتجارة التسعير بالدولار.

وتكشف الأوساط أن التاجر عينه كان الدافع الأساس لتحرك الإتحاد العمالي العام رفضا للقرار، بفعل تضرره شخصيا وتجاريا منه. وهو يخشى بأن يخسر موارد بمئات آلاف الدولارات بفعل تحوّله الى صرّاف في السوق السوداء.

ومن شأن قرار التسعير بالدولار أن يريح المستهلك لأنه سيزيح عنه عبء زيادة في الأسعار يدفعها راهنا في فاتورته الإستهلاكية والغذائية تتراوح بين 15 و20%، وهي النسبة التي يعتمدها التجار زيادة على سعر الدولار في السوق السوداء بذريعة الحفاظ على رأسمالهم والتقليل من مخاطر تقلب سعر الصرف.