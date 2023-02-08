إعلان سارّ من كهرباء لبنان!

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، عن رفع التغذية بالتيار الكهربائي لحدود 4 ساعات يوميًا ابتداءً من صباح يوم الجمعة المقبل.



وجاء في البيان ما يلي: "عطفًا على المداولات والمقررات الصادرة عن اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب البند رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/01/2023،

وبعد تحقق عوامل النجاح الرئيسية (Key Success Factors) الستة الموضوعة في خطة مؤسسة كهرباء لبنان للمرحلة الأولى، سيما بعد تأكيد جميع الجهات المعنية بما فيها كل من وزارات الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني والعدل التزامها بها، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستقوم ضمن المرحلة الثانية، برفع إنتاجها الحراري صباح يوم الجمعة الواقع فيه 10/02/2023 تدريجيًا إلى حوالي //450// ميغاواط ما سيرفع التغذية بالتيار الكهربائي لحدود //4// ساعات يوميًا بالتوازي مع البدء في شن حملات نزع تعديات على //216// مخرجًا كمستوى أول من أصل//800// مخرج توزيع وفق الخطة الموضوعة، أي ما يعادل 27٪ من إجمالي تلك المخارج، وذلك بعد أن تم التزام الجهات المعنية في تـأمين مواكبة ومؤازرة القوى الأمنية والجيش اللبناني والنيابات العامة على جميع الأراضي اللبنانية".



وأفادت مؤسسة كهرباء لبنان أيضًا بأنها "ستباشر في طباعة الفواتير وفق التعرفة الجديدة ليصار إلى البدء في تحصيل تلك الإصدارات المعنية نهاية الأسبوع المقبل، ومن جهة ثانية، فقد تم وضع عدة مؤشرات أداء (Key Performance Indicators)، أهمها متعلق بنزع التعديات والجباية، ليتم تقييمها وتحديد ما إذا سيتم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة على ضوء هذا التقييم، بحيث أنه خلال المرحلة الثالثة، سيتم رفع القدرة الإنتاجية الحرارية مجددًا إلى حوالي //585// ميغاواط أي بحدود//5// ساعات تغذية يوميًا على جميع الأراضي اللبنانية".

هذا ودعت مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين، إلى "التجاوب مع الخطة الموضوعة، لا سيما لناحية عدم استمداد التيار الكهربائي من الشبكة الكهربائية بطريقة غير شرعية، لما لتلك الخطة من آثار إيجابية عليهم، كما وستبقي مؤسسة كهرباء لبنان الرأي العام على بينة بأي مستجدات تطرأ فيما خص تطبيق مراحل خطة رفع التغذية عبر بيانات لاحقة".