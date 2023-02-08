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بالصور- الجيش اللبناني يبدأ مهمته في مناطق الزلزال المنكوبة

8
FEBRUARY
2023
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بدأ عناصر المجموعتين التابعتين لفوج الهندسة في الجيش اللبناني بتاريخ 2023/2/7، أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية بالتعاون مع عناصر من الصليب الأحمر والدفاع المدني.

وكان عناصر المجموعة الأولى قد وصلوا إلى مدينة أضنة التركية وانتقلوا إلى مدينة البستان برًّا، فيما وصل عناصر المجموعة الثانية إلى مدينة جبلة السورية ليلًا عن طريق البر كذلك.

وباشرت المجموعتان فور وصولهما العمل على رفع الأنقاض والبحث عن ناجين ضمن ظروف مناخية صعبة وحرارة منخفضة، وبيئة عمل غير آمنة نتيجة استمرار الهزات الارتدادية التي يمكن أن تسبب انهيارات إضافية في المباني المتصدعة.

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