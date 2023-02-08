الوفد الوزاري اللبناني يصل دمشق... هذا ما تمّ بحثه!

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توجّه صباحاً وفد وزاري لبناني إلى دمشق، مكلّفاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي تضرّرت بسببه عدة مناطق في سوريا. ترأّس الوفد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وضمّ كلّ من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار ووزير الزراعة عباس الحاج حسن وكبار المستشارين والمسؤولين في الوزارات الأربع. من ضمن سلسلةٍ من اللقاءات المقرّرة اليوم، إلتقى أعضاء الوفد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد معلنين تضامنهم مع الشعب السوري في هذه المحنة بالإمكانيات المتاحة للمساعدة في مجالات الاغاثة ، كما قدّموا التعازي متمنين الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.