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أبي رميا: لإجراء حوار بين التيار والقوات... وأي شروط تعيق أي اتفاق

8
FEBRUARY
2023
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تعليقًا على نية بكركي في الدعوة الى لقاء مسيحي أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا ان التيار يؤيد اي دعوة للقاء والتقارب بين مختلف الأفرقاء الا ان هذا اللقاء كي يكون مثمرا يجب توفّر النية الطيبة والجدية التي توصل الى نتيجة ايجابية. ودعا أبي رميا في حديث ل"الجديد" الى اجراء حوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وقال:" القوات اللبنانية زارت بكركي وأبلغت موقفها انها مع اللقاء لكن مع تحفظ، ومجرد وجود تحفظ يعني ان مقوّمات نجاح اللقاء غير متوفرة، ولتأمين هذه المقوّمات علينا الذهاب الى نقاشات وحوار للوصول الى اتفاق بين التيار والقوات ما يشكل باب عبور الى انتخاب رئيس".
ولفت ابي رميا الى ضرورة التوافق بين المكونات المسيحية حول برنامج الرئيس ومشروعه وأولوياته ليبدأ بعدها طرح اسم او اكثر ثم البحث بهذه الأسماء، انما فرض شروط وآليات لا يفيد بل يعقد الموضوع ويبعد امكانية نجاح أي لقاء.

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