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كمين محكّم يوقع موزّع مخدّرات وزوجته في قبضة قوى الأمن!

8
FEBRUARY
2023
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بيان جاء فيه، "توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شبكة بنقل المخدّرات المعدّة للترويج من البقاع إلى بيروت، وتوزيعها على المروّجين".

وأضاف البيان، "باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف أفراد الشّبكة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّات موزّع ومروّجَين، وهم كلٌّ من": س. ع. (من مواليد عام 1965، لبناني، موزّع)، أ. ل. (من مواليد عام 1976، لبناني، مروّج)، خ. ل. (من مواليد عام 1996لبناني، مروّج).

وتابع، "بتاريخ 29-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد المذكورين في بلدة حارة النّاعمة، حيث نصبت كمينًا محكمًا وأوقفتهم جميعا بالجرم المشهود، في أثناء قيام الأول، الذي كان على متن سيارة رباعيّة الدّفع من نوع "جيب شيروكي" لون رصاصي، بتسليم المخدّرات للمروّجَين المذكورَين".

وأردف، "كذلك، تم توقيف زوجة الاوّل، التي كانت برفقته، وتُدعى: و. ع. (من مواليد عام 1966، لبنانية)".

وأكمل، "تم ضبط سيّارة الـجيب وكميّة من المواد المخدّرة، وهي كالتالي":

- 214 ظرفاً من مادّة الكوكايين داخل حقيبة لون أسود.

- ١،8 كلغ. من مادّة حشيشة الكيف موضّبة في أكياس.

- مبالغ مالية وأجهزة خلوية.

وأكّد البيان أنّ "بالتحقيق مع الموقوفين، اعترف الأول انه يستلم كميّات من المخدّرات ويوزّعها على المروجين بعد أن يقوم بنقلها من البقاع إلى بيروت، على متن سيّارة الجيب، وأنّ الكميّة المضبوطة بحوزته كان قد استلمها بالتاريخ الذي تمّ فيه توقيفه".

وأوضح أنّ "زوجته ترافقه في أثناء عمليات التّوزيع لإبعاد الشّبهات عنه. كما اعترف المروّجان بما نُسب إليهما لجهة قيامهما باستلام المخدّرات من الموزّع المذكور وترويجها على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن، كذلك اعترفت زوجة الموقوف الأوّل بما نُسب إليها".

وختم البيان، "تم حجز سيارة الجيب عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العملُ مستمراً لتوقيف باقي المتورطين".

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