كنعان: الاتفاق على اجراء تعديلات جذرية لمعالجة الفجوة وحماية حقوق المودعين

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: علي فياض، الان عون، وضاح الصادق، اسعد درغام، ابراهيم منيمنة، حسن فضل الله، قاسم هاشم، جهاد الصمد، غازي زعيتر.

وبحثت اللجنة في اقتراح القانون وناقشت وجهات النظر المختلفة حول المنهجية والمبادىء التي يجب ان يتركز عليها القانون لتحقيق هدفين اساسيين، الأول تحديد الفجوة المالية ومعالجتها في مصرف لبنان، والثاني حماية حقوق المودعين وتحديد الامكانيات المتوفرة لذلك والمسؤوليات.

كما سجلت اللجنة عدم ورود الأرقام الرسمية التي طلبتها لجنة المال والموازنة من الحكومة، وجرى الاتفاق على متابعة العمل و متابعة الحكومة والادارات المعنية وحثها على انهاء المطلوب منها، لاسيما مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال ولجنة الرقابة على المصارف، لاستكمال البحث في جلسة حددت الاثنين المقبل.

وقد اعلن رئيسها النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة ان " الجميع متفقون على اجراء تعديلات جذرية على القانون لتحديد و معالجة فجوة مصرف لبنان كما حماية حقوق المودعين من خلال تدابير عملية و معايير عادلة وعلى الحكومة التعاون لتمكيننا من تحقيق ذلك ".