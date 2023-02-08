"الدفع بالدولار"... إنذارات خطية لعدد من أصحاب المولدات

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استدعى رئيس مصلحة الإقتصاد والتجارة حماية المستهلك في محافظة النبطية بالتفويض محمد بيطار، أصحاب مولدات الإشتراك الكهربائي الخاصة في بعض قرى وبلدات قضاء بنت جبيل.



واطلع منهم على فواتير وإيصالات الدفع للتأكد من إلتزامهم القرارات الصادرة عن وزارة الطاقة.



ووجه بيطار تنبيهات وإنذارات خطية للبعض، بضرورة التقيد بالقوانين وعدم إلزام المواطن الدفع بالدولار الأميركي وتركيب عدادات لجميع المشتركين، وذلك من اجل المصلحة العامة.

من جهة ثانية، جال المراقبون على المؤسسات التجارية والمواد الغذائية ومحال الخضر والفاكهة واللحوم الطازجة في مدينة النبطية.