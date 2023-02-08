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"عمليات الإنقاذ" مستمرة... ما جديد جهود "البعثة اللبنانية"؟

8
FEBRUARY
2023
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أفادت "دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت" في بيان أنه "لا تزال عمليات البحث عن ناجين وعمليات الانقاذ التي يقوم بها فريق الانقاذ والاسعاف الموفد الى تركيا وسوريا والمؤلف من فوج اطفاء مدينة بيروت والدفاع المدني وفرق الهندسة في الجيش اللبناني وعناصر من الصليب الأحمر اللبناني مستمرة وعلى وتيرة عالية لمحاولة انقاذ العالقين والمصابين وانتشال الضحايا من تحت ركام المباني المدمرة جراء الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا".

وقالت:" نجحت الجهود المبذولة من قبل رجال فوج الاطفاء والصليب الأحمر والجيش اللبناني في إنقاذ إمرأة تركية حامل وطفلتها وانتشالهما أحياء من تحت انقاض أحد المباني المدمرة بالكامل واسعافهما الى احد المستشفيات الميدانية لتلقي العلاج اللازم، كما نجحوا أيضاً في انقاذ إحدى العائلات وعدد من الأطفال الذين كانوا عالقين داخل إحدى الأبنية التي انهار جزء منها في احدى الولايات التركية .

وأضافت، "على أن تستمر عمليات الانقاذ والبحث عن ناجين التي يساهم فيها رجال الاطفاء والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج الهندسة في الجيش اللبناني متواصلة على مدار الـ 24 ساعة في عدد من الولايات التركية والمدن السورية المجاورة لها والتي أصابها الزلزال المدمر".

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