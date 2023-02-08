أبي رميا يتابع وضع المياه في جبيل

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تابع النائب سيمون ابي رميا مع مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران بحضور مستشاري المؤسسة، شؤون جبيل في قطاع المياه وذلك في لقاء جمعهما في مبنى مصلحة مياه بيروت. واطّلع ابي رميا من جبران على الدراسات الحاضرة للتنفيذ والمشاريع المائية التي ما زالت قيد الإنجاز او المنوي إنجازها في جبيل بهدف التعاون لإتمامها. وأثنى ابي رميا على جهود جبران على رأس مؤسسة المياه بالرغم من الأزمة الراهنة والظروف المزرية على الصعيد المالي في لبنان التي طالت مؤسسة المياه أيضا.

واتفق المجتمعون على متابعة كل هذه الملفات في لقاءات متتابعة.