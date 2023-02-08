بعد انفجار مستودع أوكسجين في النبطية... توضيح من "الصحة"

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة بيان جاء فيه، "إثر حادثة تسرب الاوكسجين من المولد في مستشفى النبطية - الرئيس نبيه بري الحكومي، والذي اقتصرت اضراره على المادية، قامت وزارة الصحة وبالتنسيق مع إدارة المستشفى بنقل جميع المرضى، ليل البارحة، الى المستشفيات المجاورة في المحافظة".



وأضاف البيان، "وسارع فريق تقني، بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى كشف ميداني في المستشفى لاستبيان اسباب الحادثة".



وتابع، "ولم تسجل اية اصابة بين الطواقم الطبية والتمريضية العاملة في المستشفى أو بين المرضى".

وأردف، "وصباح اليوم قامت مديرية العناية الطبية بنقل جميع مرضى غسل الكلى الى المستشفيات المجاورة".



وختم البيان، "والتنسيق جارٍ مع ادارة المستشفى لإعادة العمل فيها بصورة طبيعية وفي اسرع وقت ممكن".