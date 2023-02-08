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خاص - آخر معطيات اجتماع باريس الخماسي: سقوط مرشّحين!

8
FEBRUARY
2023
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خاص tayyar.org -

أثار تأخر صدور البيان الختامي للإجتماع الخماسي في باريس الكثير من التكهنات عن سبب هذا المستجدّ، خصوصا أن البيان كان مقررا أن يصدر مساء الإثنين عقب الإنتهاء من اللقاء.

وساهم الشحّ في المعطيات المتوفرة عن المداولات، في تغذية التكهّنات عن مآل الإجتماع الذي جمع مسؤولين من كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية.

ونتجت من مجموعة التكهنات معلومات متضاربة. إذ تحدّث البعض عن إيجابية كلّلت النقاشات، فيما جزم آخرون بتعثّر طغى على اللقاء بفعل تفاوت في وجهات النظر.

ونُسب سبب عدم صدور اجتماع الى هذا التعثّر بالذات. وقيل إنه سيُستعاض عن البيان المشترك بآخر يصدر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
الثابت حتى الآن أن الإجتماع الباريسي تناول السبل والأدوات الديبلوماسية التي من شأن إستخدامها أو اللجوء إليها كسر الجماد الرئاسي وتخطّي العقبات اللبنانية التي لا تزال تمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبرز تشدد عربي رافض لاشتمال البحث على أسماء مرشحة للرئاسة، وعلى ضرورة الوصول الى توافق لبناني على شخصية الرئيس المقبل يسبقها حتما الإتفاق على برنامج العمل، على أن يكون الرئيس العتيد ورئيس حكومته مسحوبيّ الدسم لجهة الفساد السياسي والمالي، أي لا تشوبهما شائبة فساد. وفُسِّر هذا الأمر على أنه نعي دولي – عربي لحظوظ المرشحين المطروحين راهنا والذين يوصَفون بمرشَحي فريق أو مرشَحي تحدّي، وعلى أنه أيضا استبعاد لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وتناول النقاش الخماسي خطورة شغور مناصب إدارية رفيعة في ظل الفراغ الرئاسي، والحاجة القصوى الى تغيير السياسة النقدية للبنان، وهو أمر متعذّر في ظل عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على إجراء التبديل المطلوب في حاكمية مصرف لبنان. كما برز إجماع لدى المجتمعين على إنتقاد القصور في إقرار القوانين الإصلاحية نتيجة أداء الإدارتين المجلسية والحكومية وتلكئهما الواضح في تنفيذ الملحّ منها، أو حتى إقرارها مبتورة.

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