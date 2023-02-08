المرصد الأوروبي: المصارف تلجأ الى الاضراب منعا لتنفيذ طلب غادة عون برفع السرية المصرفية عن حسابات مشتبه بها بتبييض الاموال بقضية سلامة

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أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى أن التحقيقات الأوروبية مستمرة والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيحصل حتماً، فبعد المحاولات التي جرت سابقاً عبر قنوات دبلوماسية لتأخير تلك التحقيقات وعدم نجاحها نرى محاولات من الداخل لعرقلتها.

ورأى المرصد أن إحدى الاهداف الاساسية لاضراب المصارف هو منع تنفيذ المذكرة التي تقدمت بها مدعي عام جبل لبنان بالاستئناف القاضية غادة عون وطالبت بها 7 مصارف لبنانية برفع السرية المصرفية عن حسابات كبار العاملين من حاليين وسابقين في القطاع المصرفي وعلّلت السبب بأن الهندسات المالية التي حصلت سابقا بين عدد من المصارف وسلامة لا تخلو من تبييض الاموال.

وشدد المرصد على أن قانون الاثراء غير المشروع، قانون مكافحة تبييض الأموال وقانون العقوبات يسقطون السريّة المصرفية عن الحسابات المشتبه بها، ويجب اللجوء الى تطبيق القوانين سعياً الى اظهار الحقيقة واستعادة الأموال التي هي حقّ للبنانيين.