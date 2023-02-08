إليكم حال الطرقات الجبليّة صباح اليوم!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية بحوالي ال 6 درجات)، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج صباحا لتلامس الـ 700 متر.

الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج.



وأعلنت غرفة التحكم المروري صباح اليوم الأربعاء، على حسابها عبر "تويتر"، أن الطرقات الجبلية المقطوعة هي:



عيناتا - الارز

معاصر الشوف - كفريا



كفرذبيان - حدث بعلبك



العاقورة - حدث بعلبك



القبيات - الهرمل



الهرمل - سير الضنية



الهرمل - اليمونة



الهرمل - مشمش



كفرتون - الرويمة



ترشيش - زحلة



ضهر البيدر



الهبارية-شبعا



شبعا-عين عطا



جزين-كفرحونا