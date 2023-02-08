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الاجتماع الخماسي.. التباين في وجهات النظر بين باريس والرياض كان كبيراً

8
FEBRUARY
2023
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أربع ساعات من النقاشات “الحادة”، أثبتَت أن ما تختلِف حوله الدول المُشاركة في الاجتماع الخماسي، الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، أكثر ممّا تجتمِع عليه. حال ذلك دون صدور بيان ختامي “يُمكن أن يُستعاض عنه ببيان لوزارة الخارجية الفرنسية في الساعات المقبلة” وفق مصادر ديبلوماسية فرنسية، مشيرة إلى “أننا منذ البداية دعونا إلى عدم رفع سقف التوقعات”، فيما رجّحت مصادر ديبلوماسية عربية أن عدم صدور البيان الموعود “إشارة واضحة إلى حجم الخلافات”.

وكشفت مصادر لـ “الأخبار” أن “التباين في وجهات النظر كان كبيراً”، تحديداً بينَ باريس والرياض التي بدت “كثيرة التشدّد” في شروطها بشكل يعكس عدم وجود رغبة فعلية بتقديم طوق نجاة للبنان. ورغم أن ارتدادات زلزال سوريا وتركيا جعلت من هذا الاجتماع على هامش الاهتمامات، إلا أن فيه ما يجدر التوقف عنده.

باختصار، عطّلت “الإملاءات السعودية” التحرك الفرنسي الذي يعكس استعجال باريس للحل، بعدما نقلت إلى بيروت “رغبة الإليزيه في انتخاب رئيس للجمهورية في شهر آذار على أبعد تقدير، وأنها لن تفرض رئيساً بعينه إلا بالتوافق بين مختلف القوى”.

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