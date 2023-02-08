عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 شباط 2023

الأخبار: النكبة السورية: هل يُكسر الحصار؟
«القوات» تعرض والراعي يرفض: 64 نائباً مسيحياً ينتخبون الرئيس في بكركي
اجتماع باريس: لا قرارات ولا توصيات!
الديار: تداعيات الزلزال ما زالت حاضرة في اذهان اللبنانيين المطوقين بالازمات والهواجس
أكثر من 30 لبنانيا مفقودون في تركيا... ووفد وزاري الى سوريا اليوم مع بعثة للإنقاذ
مصدر كنسي بارز لـ«الديار»: عقبات امام دعوة الراعي لاجتماع النواب المسيحيين!
نداء الوطن: تركيا تُعلن "حال الطوارئ"... وتنسيق دولي - عربي لمساعدة السوريين
"سباق مع الزمن": 23 مليون متضرّر وجسور جوية لإغاثة المنكوبين
النهار: الاستحقاق في الجليد و"تطبيع" حكومي مع دمشق
اللواء: «الزلزال» يزلزل «قيصر».. ووفد وزاري الى دمشق للتضامن
هلع «عوني» من فرنجية وعتب قواتي على جنبلاط.. ولا مؤشـرات باريسية مشجعة
الجمهورية: إحباط من اللواء الخماسي
l'orient le jour: Dans les coulisses de la réunion de Paris