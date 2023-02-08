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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 شباط 2023

8
FEBRUARY
2023
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نداء الوطن: خفايا

إنشغلت الأوساط الإقتصادية بقيام مسؤول رسمي بالتحريض على رسم الـ10% الذي فرضته موازنة 2022 على السلع الفاخرة والتي لها مثيل في السوق المحلي، ما فُسِّر بانحياز المسؤول المذكور لصالح التجار على حساب الصناعيين.

 

حاولت جهات سياسية الترويج للتمديد لقائد الجيش لقطع الطريق على امكانية انتخابه أو طرحه كمرشح جدي لرئاسة الجمهورية.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
بدا قبل اجتماع باريس وخلاله أن التباين بين المجتمعين سيد الموقف، مما أرجأ إصدار البيان، لتدوير الزوايا، بعنوان عدم التنازل عن المعايير المعلنة لجهة الإصلاح ورفع الهيمنة.


غمز
اختفت ساعة الكهرباء عن شاشة التغذية في المؤسسة، قبل موقف الانسحاب المؤذي للوزير المختص حول التبرؤ من المسؤولية.


لغز
وصف خبير قانوني بيان جمعية المصارف رداً على التعميم الأخير لمصرف لبنان بأنه ينطوي على «غموض سلبي» لجهة المستقبل النقدي!

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