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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اشار مصدر كنسي بارز ليلاً خلال اتصال مع « الديار» الى استياء البطريرك بشارة الراعي من الخلافات المسيحية المتواصلة، كاشفاً عن وجود عقبات يعرفها الجميع، تحول حتى اليوم دون دعوته النواب المسيحيين الى الاجتماع في الصرح، لبحث الملف الرئاسي ومحاولة إيجاد الحل النهائي له،

ولفت الى انّ الراعي كان بصدد تشكيل لجنة من الكتل النيابية لدراسة الوضع، لكن عاد وألغى هذه الفكرة بعدما تأكد أنّ التقارب مستبعد.

و لفت المصدر الكنسي الى انّ البطريرك الراعي يتريث ويقوم بجسّ نبض القيادات ومعرفة آرائهم، وبعد ذلك يمكنه إطلاق الدعوة الى النواب المسيحيين،علّهم يتفقون على اسم مرشح رئاسي يحظى بموافقة الاكثرية منهم، للخروج من هذا المأزق.