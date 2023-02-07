البطريرك الراعي يعزّي بضحايا زلزال تركيا وسوريا

اجرى غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي اتصالات تعزية بإسم الكنيسة المارونية بضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وبعض الجوار، شملت السفير التركي في لبنان علي باريس اولوزوي والقائم باعمال السفارة السورية علي دغمان، معربًا عن حزنه وتعازيه العميقة لسلطات البلدين ولاهالي الضحايا الذين قضوا في الزلزال. وأمل البطريرك ان تتمكن الدولتان من محو آثار الزلزال المدمّر، واعادة انطلاق دورة الحياة الطبيعية في البلدين. ودعا المجتمع الدولي الى توفير أقصى امكانيات الدعم والتضامن للتخفيف من تداعيات الزلزال، كما دعا لاظهار وحدة الموقف الانساني المنشود في اوضاع كهذه.