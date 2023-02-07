وفد رسميّ لزيارة سورية المنكوبة...فهل هي عودة سياسية؟

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اكتفت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالقول للـtayyar.org إن زيارة الوفد الرسمي الذي شكّله ميقاتي إنما هي زيارة انسانية ومحصورة بهذا الاطار الانساني. وأضافت المصادر أنه خلال الكوارث والملمّات تسقط كل الاعتبارات السياسية وغير السياسية ليثبت لبنان أنه دائماً الى جانب أشقائه في الظروف الصعبة على رغم ما يمرّ عليه هو من صعاب.

في هذا الوقت اعتبر مطّلعون أن للزيارة دلالة مهمّة فمن مصلحة لبنان أن يكون على أفضل العلاقات مع الاشقاء، والجو العربي عموماً هو اليوم أكثر تضامناً مع بعضه البعض، واعتبروا أن كل الامور واردة لناحية العودة السياسية الى سورية.